Глава гастрономического фестиваля: рестораны РФ не потеряют присужденные звезды "Мишлен"

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Российские рестораторы не лишатся уже заслуженных звезд гида "Мишлен" и профессионального признания. Такое мнение выразила в пятницу корреспонденту ТАСС президент франко-российского фестиваля гастрономии Наталья Марзоева.

"Как это следует из текста коммюнике "Мишлен", речь не идет об отзыве звезд, уже присужденных российским рестораторам, - сказала Марзоева. - Принятое решение означает лишь, что гид пока не будет выступать со своими рекомендациями по российской части списка для справочника очередного года".

Президент гастрономического фестиваля отметила, что "российские рестораторы находятся в списке "Мишлен" на основе своих профессиональных достижений". "Никто этого факта отрицать не может, тем более что звезды присуждаются персонально", - заметила Марзоева.

По ее словам, "русская кухня связана с французской историческими узами, и вряд ли кто их может разорвать". "Уверена, что решение будет пересмотрено. Насколько быстро - это зависит от составителей справочника "Мишлен", - добавила собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, французская компания "Мишлен", выпускающая "красный гид" по лучшим ресторанам мира, приостановила работу по номинированию российских ресторанов в свой справочник, "учитывая серьезность текущего кризиса".

Традиции столетий

Диалог русской и французской кухни начался еще в начале ХIХ века. Именно тогда царский посол в Париже Александр Куракин произвел революцию в сервировке стола. По его настоянию горячие блюда отныне подавались гостям не одновременно, как было принято прежде во Франции, а постепенно, согласно расположению в меню, и, таким образом, больше не остывали. Эта "русская сервировка" пришлась по душе французам и стала непререкаемым законом парижских ресторанов.

В ХIХ - начале ХХ века в России и Франции поочередно проводились франко-русские "Гастрономические сезоны", призванные содействовать обмену кулинарным опытом. Их проведение было прекращено с началом Первой мировой войны. В последние годы традиция была возрождена. Так, французские гурманы высоко оценили русскую версию французского слоеного пирожного "мильфей" - торт "Наполеон".

"Мишлен" в России

В октябре 2021 года Москва стала первым городом в России и СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен". Обладателями двух звезд были объявлены рестораны Artest-Chef's Table и Teins Garden. Одну звезду "Мишлен" получили еще семь заведений - рестораны "Сэлфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. Всего же в гид "Мишлен" были включены 69 столичных ресторанов и кафе.

Гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым является качество кухни.