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Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда

Международный аэропорт Волгоград Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Международный аэропорт Волгоград
© Михаил Терещенко/ТАСС

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда - телеграмма.

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РоссияВолгоградская область
Молния
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