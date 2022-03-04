Власти Кировской области к апрелю направят на поддержку аграриев почти 740 млн рублей

КИРОВ, 4 марта. /ТАСС/. Кировская область до 1 апреля 2022 года планирует выплатить аграриям около 740 млн рублей на поддержку производства молока, фермерской продукции и развитие сельской кооперации, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Аграрии получат средства на поддержку производства молока, фермерской продукции и развитие сельской кооперации. По состоянию на 1 апреля в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" на производство бюджетополучателям будет предоставлено 738,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 397,5 млн рублей (48% установленного годового лимита), за счет средств областного бюджета 341,2 млн рублей (75% установленного годового лимита)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты уже идут. В прошлом месяце выплачена субсидия на возмещение части затрат на приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования в сумме 269,6 млн рублей. В марте планируется выплатить субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв. Кроме того, аграрии получат средства на поддержку собственного производства молока, на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Через два месяца в регионе начнутся весенние полевые работы. По словам зампреда правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, область полностью обеспечена семенами для проведения ярового сева. Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 72%, однако ожидается, что за два месяца предприятия успеют докупить удобрения. Сельхозтоваропроизводители располагают необходимым парком тракторов и техники, в наличии 749 тракторов, 2 200 грузовых автомобилей, 1 290 сеялок и посевных комплексов, 1 294 культиватора.