Мурашко: ситуация с лекарствами в РФ стабильная, сформированы запасы препаратов

Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов - Мурашко.

Заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало, российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы - Мурашко.

В РФ будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медизделиями в период санкций - Минздрав.

Контракты по некоторым лекарствам заключены на 2-3 года, что дает уверенность в стабильности поставок в РФ - Мурашко.