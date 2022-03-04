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Мурашко: ситуация с лекарствами в РФ стабильная, сформированы запасы препаратов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов - Мурашко.

Заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало, российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы - Мурашко.

В РФ будет создана межведомственная рабочая группа для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медизделиями в период санкций - Минздрав.

Контракты по некоторым лекарствам заключены на 2-3 года, что дает уверенность в стабильности поставок в РФ - Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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