МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. РЖД назначили 50 дополнительных поездов на праздничные дни марта, из них 20 - в сообщении с югом России. Остальные будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Липецком, Казанью, а также между Ростовом-на-Дону и Роза Хутор.

"Назначили 50 дополнительных поездов на праздничные дни марта. Из них 20 - в сообщении с югом России (Анапа, Адлер, Новороссийск). Остальные будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Липецком, Казанью, а также между Ростовом-на-Дону и Роза Хутор и т. д. <...> Пиковой датой выезда станет 5 марта, в обратном направлении - 8 марта", - сказали в компании.