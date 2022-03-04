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СМИ: Korean Air приостановит с 5 по 18 марта авиарейсы в Москву

По информации телеканала YTN, это связано с перебоями в поставках авиационного топлива

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит в период с 5 по 18 марта пассажирские авиарейсы в Москву. Об этом сообщил в пятницу телеканал YTN.

По его данным, такое решение принято из-за перебоев с поставками авиационного топлива компании, обслуживающей Korean Air, что может вызвать проблемы с дозаправкой южнокорейских самолетов. Сообщается, что маршруты грузовых самолетов, летавших через российскую столицу, также могут быть изменены.

Решение о возобновлении полетов в Москву будет принято после тщательной оценки ситуации, отмечает телеканал.

В настоящее время Korean Air осуществляет в Москву один пассажирский рейс в неделю и дважды в неделю грузовые рейсы, которые далее следуют во Франкфурт и Амстердам.

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