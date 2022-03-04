МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ретейлер Ozon уведомил инвесторов о возможном погашении бондов на $750 млн, однако компания рассчитывает, что это не произойдет при возобновлении торгов акциями до 8 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

28 февраля биржа Nasdaq приостановила торги акциями (ADS) Ozon вместе с бумагами других компаний, ведущих бизнес в России. В настоящий момент нет информации, когда торги акциями Ozon будут возобновлены.

"У Ozon есть конвертируемые облигации на сумму порядка $750 млн, выпущенные в 2021 году (бонды). Согласно условиям бондов, в случае, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на семь и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов", - говорится в сообщении.

3 марта Международная фондовая биржа (The International Stock Exchange, TISE) временно приостановила торги конвертируемых облигаций Ozon. Потенциальное событие с бондами не влечет за собой автоматического делистинга акций (ADS) с биржи и само по себе делистингом не является. Приостановка торгов бондами на TISE также не означает их делистинга с TISE, пояснил представитель компании. Однако по условиям бондов, компания должна будет уведомить держателей о факте приостановки торгов ADS на бирже длительностью семь и более рабочих дней, отмечается в материале.

Возможные последствия продления моратория на торги акциями

У Ozon достаточно денег на расчетных счетах. Так, на 28 февраля сумма на расчетных счетах и депозитах компании составила 113 млрд рублей, из которых 80% хранятся в валюте. Учитывая, что выплаты держателям бондов должна делать кипрская холдинговая компания группы Ozon, в текущий момент есть риск, что осуществить денежные переводы из России за рубеж будет проблематично как по техническим причинам, так и в силу регуляторных запретов, отмечается в материале.

Если компания в силу описанных выше причин не сможет выполнить обязательства перед держателями бондов, это приведет к техническому дефолту по облигациям.

В свою очередь, досрочное погашение всего основного долга и накопленных процентов держателям бондов значимо уменьшит объем денег, которые могут быть использованы для поддержания операционной деятельности компании. Если торги акциями (ADS) Ozon будут возобновлены до 8 марта, компании удастся избежать описанного сценария развития событий, добавляется в сообщении.

Текущая операционная деятельность

"Финансовое положение Ozon устойчиво, 80% наших денежных средств хранится в валюте, большая часть из них - в России. Это позволяет хеджировать различного рода риски, поддерживать наши операции в условиях волатильности курсов валют, закупать товары для клиентов и делать своевременные выплаты поставщикам, продавцам и партнерам нашей платформы. Мы продолжаем выполнять все обязательства перед продавцами, поставщиками, партнерами", - приводят в компании слова финансового директора Игоря Герасимова.

Ozon - одна из ведущих компаний в сфере электронной торговли в России.