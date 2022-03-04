Курские власти помогут найти работу сотрудникам закрывающихся в России сетевых магазинов

КУРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Курской области помогут с трудоустройством сотрудникам магазинов сетевых брендов, планирующих прекратить или приостановить работу в России. Об этом сообщил в пятницу на заседании оперштаба губернатор области Роман Старовойт.

"Видим сообщения, что ряд сетевых брендов планируют закрыть свои магазины и торговые площадки. <...> Необходимо произвести анализ, сколько задействовано курян в торговле товарами этих брендов, и одновременно уже начать им предлагать вакансии. Нужно всех трудоустроить. Прошу эту работу провести буквально без выходных, оперативно. В этой части у нас большая занятость, в Курске много торговых комплексов, мы одни из лидеров в стране по торговым комплексам", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор региона, в Курской области насчитывается более 16 тыс. вакансий. Регион занимает одно из лидирующих мест среди субъектов России по объемам торговой площади на душу населения.