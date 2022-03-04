В Крыму разработают меры поддержки бизнеса с сохранением квот и инвестпроектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Крыма в условиях ужесточения санкций разработают меры поддержки регионального бизнеса с сохранением квот по закупкам и инвестиционных проектов, сообщила в пятницу на совещании вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

"У нас будет три комплекса мер: сверхсрочные, срочные и, так сказать текущие. Сверхсрочные - это те меры, решения по которым будут приняты в ближайший месяц. <…> Мы должны сделать так все вместе, не только правительство республики, но и муниципалитеты вместе с нами, чтобы в работе малого и среднего бизнеса ничего не изменилось - обязательно сейчас сохранить те квоты по закупкам, которые у нас есть, чтобы вы это контролировали лично, и, конечно, очень важное направление - это инвестиции", - сказала Кивико.

Она напомнила, что основные меры поддержки разрабатываются на федеральном уровне. "Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые расширяют полномочия правительства в принятии решений по широкому спектру социально-экономических вопросов. И реализация этих полномочий по конкретным направлениям будет на основании предложений рабочей группы по вопросам бюджетной устойчивости. Такую же группу аналогичную по бюджетной устойчивости мы создаем в Республике Крым ", - отметила Кивико.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил о создании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Она будет работать в режиме оперативного штаба и глава кабмина лично ее возглавил. Заместителями Мишустина на этом посту стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. В состав комиссии вошли несколько рабочих групп, в частности, по повышению устойчивости финансово-экономической системы и противодействию негативным последствиям введения санкций.