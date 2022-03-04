СПБ Биржа 4 марта не будет проводить торги в режиме основных торгов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. СПБ Биржа по согласованию с Банком России 4 марта не будет проводить биржевые торги режиме основных торгов, говорится в сообщении торговой площадки.

7 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в режиме основных торгов не ранее 17:00 мск.

Информация для инвесторов и участников торгов о сроках возобновления торгов 7 марта 2022 года, режимах торгов и доступных групп инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ биржи.