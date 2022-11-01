Какие налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря 2022 года

Ежегодно собственники должны платить налоги на имущество — дома, дачи, квартиры, комнаты, гаражи, хозпостройки, помещения, автомашины, катера и другие транспортные средства, а также земельные участки. И рассчитаться россияне по ним должны не позднее 1 декабря.
Какие налоги нужно заплатить?
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- на имущество физических лиц;
- земельный;
- транспортный.
Какое именно имущество облагается налогом?
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- дома;
- квартиры;
- комнаты;
- гаражи и машино-места;
- другие объекты капитального строительства.
Этот налог начисляется только собственникам, и его размер зависит, как правило, от кадастровой стоимости объекта на начало года, за который взимается налог. В нашем случае на 1 января 2021 года. Если кадастровая стоимость в течение 2021 года менялась — например, жилое помещение было переведено в нежилое, кадастровая стоимость оспаривалась и т.п., — то это будет учтено при расчете налога. Получить сведения о кадастровой стоимости можно на сайте Росреестра, в МФЦ или через Госуслуги, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
При этом для разных объектов недвижимости налоговая база рассчитывается по-разному. Например, для квартир она уменьшается на кадастровую стоимость 20 кв. м. То есть если площадь вашего жилья — 50 кв. м, то заплатите как за 30 кв. м. Для комнаты этот вычет составит 10 кв. м, для жилого дома — 50 кв. м. Семьи, у которых три и более несовершеннолетних детей, получат вычеты еще и за каждого из них.
Местные власти могут увеличивать размеры этих вычетов. Кроме того, каждый муниципалитет (город федерального значения) устанавливает налоговую ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничивает лишь ее максимальную величину.
Если у вас в собственности несколько объектов недвижимости — например, две квартиры, — то вычет предоставляется на каждый.
Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты (города федерального значения). При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости.
Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы:
- автомобили;
- мотоциклы;
- самолеты;
- яхты;
- катера и другие транспортные средства.
Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя транспортного средства. Кроме того, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей исчисление налога за 2021 год производится с учетом повышающего коэффициента. Список таких марок автомобилей ежегодно формирует и публикует Минпромторг России.
Точную налоговую ставку по каждому из трех налогов в конкретном регионе можно узнать на сайте ФНС.
А если площадь недвижимости окажется даже меньше, чем вычет, как тогда будут начислять налог?
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На рынке сейчас действительно можно найти квартиры-студии площадью меньше 20 кв. м или небольшие жилые дома до 50 кв. м.
И если после применения всех положенных вычетов налоговая база оказывается отрицательной, то считают, что она равна нулю. А значит, и налог не начисляется.
Сколько нужно будет заплатить?
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Рассчитать сумму налога обязаны налоговые органы. До 1 ноября налоговый орган должен прислать уведомление с суммой налога по почте заказным письмом (на имеющийся в налоговом органе адрес) или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России для тех, кто подключился к этому сервису.
Там же, на официальном сайте Федеральной налоговой службы, можно предварительно примерно рассчитать имущественный, земельный и транспортный налоги с помощью сервиса "Налоговый калькулятор".
Уплатить имущественные налоги можно заранее — с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). Это своего рода "электронный кошелек", куда вы вносите деньги, а налоговая потом сама распределяет их на оплату налогов и задолженностей по ним. Внести ЕНП можно через все тот же личный кабинет на сайте ФНС России или с помощью сервиса "Уплата налогов и пошлин".
Что делать, если налоговое уведомление не пришло?
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Россиян, у которых есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, налоговые уведомления ждут именно там. В службе уточнили, что все налоговые документы пользователей личного кабинета размещаются именно в электронном виде и не дублируются по почте. Только если вы не просили об этом специально.
Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то ФНС России рекомендует проявить инициативу и обратиться в налоговый орган:
- через сайт службы;
- через личный кабинет налогоплательщика;
- по почте;
- через МФЦ;
- лично в налоговый орган.
Сообщите, что у вас есть объект налогообложения, а уведомление об уплате налога не пришло.
В службе также напоминают, что не отправляют уведомления, если сумма налога не превышает 100 рублей или по объектам, за которые не нужно платить налог. Например, из-за применения налоговой льготы, вычета и т.д. Граждане получат уведомления в будущем, когда сумма налогов накопится за несколько лет и превысит 100 рублей.
А можно оспорить сумму налога?
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Если вы считаете, что вам неправильно посчитали налог или начислили его на имущество, которого у вас нет, то нужно связаться с налоговым органом любым способом из перечисленных выше. Конечно, претензию нужно будет обосновать.
Налоговый орган обязан официально ответить на обращение в течение 30 дней — либо аргументированно отказать в просьбе, либо пересчитать налог, если обращение все-таки обоснованно.
Если и после этого ответ налоговой вас не устроит, то можно обратиться в вышестоящий налоговый орган — Управление ФНС России по вашему субъекту или непосредственно в ФНС России, а также в суд.
Какие есть налоговые льготы? И как их получить?
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Налоговый кодекс закрепляет список граждан, имеющих право на федеральную льготу по налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и местные власти могут устанавливать дополнительные льготы.
Подробнее узнать о льготах по всем имущественным налогам в вашем регионе можно на сайте ФНС России.
Чтобы получить льготу, можно обратиться в любой налоговый орган. Направить заявление можно через личный кабинет налогоплательщика, в МФЦ, письмом или придя в налоговую инспекцию лично.
Кроме того, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи и владельцы хозпостроек площадью до 50 кв. м могут не обращаться в налоговые органы по этому вопросу: их льготы учитываются автоматически с учетом тех данных, которые налоговики получают из Пенсионного фонда России, Росреестра, органов соцзащиты и других ведомств.
Если вы относитесь к льготным категориям граждан, но льготу вам вдруг не учли, целесообразно самостоятельно заявить о ней, опять же обратившись в налоговый орган.
Чем грозит неуплата налогов?
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Если вы не рассчитаетесь с государством вовремя (не позднее 1 декабря 2022 года), то кроме самого налога придется заплатить еще и пени — за каждый календарный день просрочки по процентной ставке равной 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ.
Также в ФНС России напоминают, что законом предусмотрена судебная процедура принудительного взыскания налоговых долгов за счет имущества неплательщика. При этом должника еще обяжут возместить все судебные издержки.
Как можно уплатить налоги?
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Уплатить налоги граждане могут любым удобным способом:
- через платежные терминалы;
- в приложении мобильного банка;
- на портале госуслуг;
- в личном кабинете налогоплательщика — физического лица;
- с помощью все того же Единого налогового платежа.
Также жители отдаленных районов могут уплатить имущественные налоги через кассу местной администрации или организацию федеральной почтовой связи (только в случае отсутствия на территории проживания отделения банка).