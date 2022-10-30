В Египте заявили, что решение России по зерновой сделке не отразится на рынке республики

По словам первого помощника министра снабжения и внутренней торговли Египета Ибрагима Ашмауи, есть договоренность с центробанком о формировании стратегического резерва импортного продовольствия

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Решение России о приостановке участия в зерновой сделке не повлияет на египетский внутренний рынок. Об этом заявил первый помощник министра снабжения и внутренней торговли Арабской Республики Египет Ибрагим Ашмауи.

"Решение не повлияет на Египет, потому что он диверсифицировал свои рынки", - приводит в воскресенье высказывание Ашмауи газета Al Ahram. По словам чиновника, в настоящее время в стране "есть достаточный запас товаров как на торговых объектах при министерстве, так и у оптовых торговых компаний". Помощник министра рассказал, что при ведомстве создан отдел мониторинга запасов товаров, в том числе зерна, на уровне провинций, чтобы обеспечить их постоянную доступность.

Касаясь резкого ослабления национальной валюты, Ашмауи признал, что это, безусловно, повлияет на стоимость импортных товаров. Однако, по его словам, есть договоренность с центробанком о формировании стратегического резерва импортного продовольствия, в том числе масла и пшеницы.

На этой неделе египетский фунт упал на 15 процентов по отношении к доллару и достиг исторического минимума. Падение национальной валюты началось в марте после того, как центробанк принял решение о переходе к более гибкому валютному режиму.

Минобороны РФ сообщило в субботу, что из-за террористического акта, совершенного 29 октября "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов"

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.