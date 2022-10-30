"Аэрофлот" перешел на российскую систему бронирования

Компания возобновила работу онлайн-сервисов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" перешла на отечественную систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов. Об этом в воскресенье сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Аэрофлот" открыл продажи и возобновил работу онлайн-сервисов после завершения процедур технического перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, а также туристические и онлайн-агенты "Аэрофлота" вновь готовы к обслуживанию клиентов и пассажиров. Продажи на рейсы открыты", - говорится в сообщении.

На сайте авиакомпании уточняется, что была восстановлена онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия". Пассажирам также доступны основные сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов.

"Мили участников программы лояльности "Аэрофлот бонус" за совершенные ранее перелеты будут сохранены и начислены в полном объеме, отдельные привилегии станут доступны для участников в ближайший период", - уточняется в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" сообщал, что перейдет на новую систему бронирования, созданную Ростехом (бренд "Леонардо") до конца октября. На "Леонардо" также перешли многие крупные авиакомпании, в том числе "Победа", Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", Utair, "Алроса". Общий объем обслуженных пассажиров в системе превышает 40 млн человек ежегодно. S7 также перешла на российскую систему бронирования, компания выбрала ORS, ее используют и "Уральские авиалинии".