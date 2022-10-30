Bloomberg: Евросоюз обеспокоен ростом поставок бытовой техники в Россию из стран СНГ

По информации агентства, обеспокоенность в ЕС вызвана возможным применением Россией некоторых из этих товаров и их компонентов в военных целях

ТАСС, 30 октября. Европейские чиновники выражают обеспокоенность увеличением объемов поставок бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, обеспокоенность в Европейском союзе (ЕС) вызвана возможным применением Россией некоторых из этих товаров и их компонентов в военных целях.

Согласно данным Евростата, Армения с января по август текущего года импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года. В августе из стран Евросоюза в Казахстан были экспортированы холодильники на сумму $21,4 млн, что более чем в три раза превышает показатель за тот же месяц 2021 года. Как передает агентство, экспорт электрических молокоотсосов из ЕС в Армению и Казахстан в первой половине 2022 года также вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, несмотря на снижение уровня рождаемости в обеих странах.

Данные правительства Казахстана свидетельствуют о наращивании поставок холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов в Россию, пишет агентство.