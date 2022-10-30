Турция заявила о возможности поставлять ЕС российские, иранские, саудовские энергоносители

Турция готова взять на себя любую ответственность и предпринять любые шаги, чтобы вызвать разрядку в мире, отметил министр финансов и казначейства республики Нуреддин Небати

АНКАРА, 30 октября. /ТАСС/. Турция с учетом ее географического положения может стать своего рода энергетическом коридором для поставок в Европу природного газа и нефти из России, Ирана и Саудовской Аравии. Об этом сообщил в воскресенье министр финансов и казначейства республики Нуреддин Небати.

"Газ и нефть через турецкую территорию могут поставляться в Европу более дешевым и безопасным способом", - приводит газета Sabah слова министра.

По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает идею поставок российского и иранского газа через территорию Турции в Европу, считая, что это внесет вклад в обеспечение мира и энергетической безопасности в регионе и будет способствовать снижению цен на энергоносители в условиях, когда мир скатывается в рецессию. "Как отмечает наш президент, Турция готова взять на себя любую ответственность и предпринять любые шаги, чтобы вызвать разрядку в мире, главным образом в Европе, в условиях газового противостояния", - сказал Небати.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", выдвинул идею создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". По словам главы государства, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы. Этот вопрос обсуждался на встрече Путина и Эрдогана 13 октября в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.