МИД ФРГ призвал Россию "выполнять обязательства" по зерновой сделке

С аналогичным призывом ранее выступили НАТО, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Россию "выполнять обязательства" касательно участия в зерновой сделке. Об этом она написала в воскресенье в Twitter.

"Мы призываем Россию вновь начать выполнять обязательства перед международным сообществом", - сказала она. Ранее с аналогичным призывом выступили НАТО, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

В субботу в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. Ранее в военном ведомстве сообщили, что Киев совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.