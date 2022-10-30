30 октября, 15:17
Военная операция на Украине

В Полтавской области вводят график отключения электроснабжения

Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин подчеркнул, что отключение энергоснабжения должно быть максимально прогнозируемым для населения

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Полтавской области вводят график почасового отключения электричества. Об этом в воскресенье сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"Полтавщина вводит графики почасового отключения. Область разделили на три очереди, которые будут отключать по установленному графику", - написал он в Telegram-канале. Лунин подчеркнул, что отключение энергоснабжения должно быть максимально прогнозируемым для населения. "Люди должны знать, когда и на сколько у них исчезнет электроэнергия", - пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций. С тех пор, по данным властей страны, был поврежден еще ряд энергетических объектов. Руководители различного уровня уже неоднократно обращались к украинцам с призывом максимально ограничить энергопотребление, чтобы избежать веерных отключений. 

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© Информационное агентство ТАСС
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