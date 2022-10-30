Саудовская Аравия объявит тендеры на разведку пяти рудных месторождений в 2023 году

В 2021 году королевство привлекло более $8 млрд прямых иностранных инвестиций в свою горнодобывающую отрасль

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия планирует объявить тендеры на проведение разведывательных работ на пяти месторождениях руды, меди, цинка, свинца и железа в 2023 году для местных и международных компаний. Об этом сообщило в воскресенье министерство промышленности и минеральных ресурсов королевства.

Речь идет о месторождениях Бир Умк, Джебаль Идсас, Умм Хадид, Джебаль Сахабия и Ар-Ридания.

В прошлом году королевство привлекло более $8 млрд прямых иностранных инвестиций в свою горнодобывающую отрасль. К концу десятилетия Саудовская Аравия рассчитывает привлечь еще $170 млрд.

Эти инициативы являются частью стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии - диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.