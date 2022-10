WSJ: ФБР расследует возможную передачу технологий производителем грузовиков в КНР

Правоохранительные органы изучают связи американской компании TuSimple Holdings Inc. с китайской фирмой Hydron Inc.

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы подозревают базирующуюся в США компанию TuSimple Holdings Inc., которая занимается разработкой самоуправляемых грузовиков, в возможной передаче технологий Китаю. Об этом сообщает в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Федеральное бюро расследований (ФБР), Комиссия по ценным бумагам и биржам США, а также Комиссия по иностранным инвестициям ведут параллельные расследования связей TuSimple Holdings Inc. с китайской фирмой Hydron Inc., разрабатывающей грузовики на водороде и возглавляемой одним из сооснователей американского производителя.

Сотрудники ФБР и комиссии по ценным бумагам изучают, могли ли представители руководства TuSimple Holdings Inc., особенно гендиректор, нарушить свои попечительские обязательства и законодательство по ценным бумагам, не раскрыв должным образом взаимоотношения между компаниями. Кроме того, правоохранительные органы выясняют, передавалась ли Hydron Inc. разработанная в США интеллектуальная собственность, а также имел ли место обман инвесторов TuSimple Holdings Inc. путем отправки технологий в Китай.