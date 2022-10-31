Маск опроверг информацию о сокращении штата Twitter до выплаты грантов

Соответствующую новость ранее опубликовало издание The New York Times

ТАСС, 31 октября. Илон Маск опроверг сообщение, распространенное 29 октября газетой The New York Times, об увольнении части сотрудников компании Twitter до выплаты грантов в виде акций компании.

"Это неправда", - написал в воскресенье Маск на своей странице в Twitter.

29 октября газета The New York Times, ссылаясь на источники, написала, что предприниматель распорядился начать сокращение сотрудников приобретенной им компании Twitter до 1 ноября. В этот день работники получают гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их заработной платы. Проведя сокращения до этого числа, Маск может избежать выплаты грантов.