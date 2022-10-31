СМИ: Катар рассчитывает получить долю 30% в проекте разработки месторождений газа в Ливане

Доха ведет переговоры о присоединении к консорциуму в составе TotalEnergies и Eni, передает Al Jazeera

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Катар ведет переговоры о присоединении к консорциуму в составе французской TotalEnergies и итальянской Eni для участия в проекте разработки нефтегазовых месторождений в исключительной экономической зоне Ливана. Об этом, как сообщила телестанция Al Jazeera, заявил в воскресенье в Дохе государственный министр Катара по вопросам энергетики и генеральный директор QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Мы находимся в контакте с ливанским правительством и рассчитываем получить долю участия 30% в освоении блоков 4 и 9, расположенных на шельфе Средиземного моря, - подчеркнул он. - Как только сделка вступит в финальную стадию и соглашение будет подписано, мы объявим об этом".

О заинтересованности Катара в подключении к разведке и добыче газа на морском шельфе стало известно в сентябре, когда исполняющий обязанности министра по делам энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд сообщил о выходе из консорциума российской компании "Новатэк".

14 октября глава QatarEnergy объявил о планах компании не только завладеть миноритарной долей российской компании "Новатэк" (20%), но также увеличить ее на 10%, добившись согласия со стороны французов и итальянцев.

27 октября Ливан и Израиль подписали соглашение о демаркации морской границы, что открыло путь к началу освоения углеводородных запасов в исключительной экономической зоне. Директор ближневосточного филиала TotalEnergies Лоран Вивье на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном предположил, что его компания сможет приступить к разведочному бурению на блоке 9 во втором квартале 2023 года.

Согласно исследованию французских специалистов, потенциальные запасы шельфа Ливана могут составлять до 700 млрд куб. м газа.