В ОКБ сообщили о снижении на 40% объема выданных кредитов наличными в 2022 году

За первые девять месяцев этого года российские банки выдали 10,22 млн кредитов наличными на общую сумму 3,01 трлн руб.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские банки за девять месяцев 2022 года выдали 10,22 млн кредитов наличными на общую сумму 3,01 трлн руб. При этом общее количество новых кредитов наличными снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования - на 40% (за девять месяцев 2021 года - 14,14 млн кредитов наличными на 5,02 трлн руб.). Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ) (есть в распоряжении ТАСС).

В бюро отметили, что в сентябре 2022 года объемы новых кредитов наличными снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 3%, а количество - на 8%. В сентябре 2022 года выдали 1,56 млн кредитов на 490,15 млрд руб., в августе - 1,69 млн кредитов на 507,01 млрд руб. В то же время средний чек по кредиту наличными вырос на 5%, с 300 тыс. до 314 тыс. руб.

Согласно данным бюро, в пятерку лидеров по выдачам кредитов наличными вошли: Москва - 112,86 тыс. кредитов на 57,17 млрд руб., Московская область - 98,04 тыс. кредитов на 41,39 млрд руб., Санкт-Петербург - 57,42 тыс. кредитов на 24,65 млрд руб., Краснодарский край - 60,72 тыс. кредитов на 17,98 млрд руб., Свердловская область - 48,88 тыс. кредитов на 14,3 млрд руб.

При этом самые крупные кредиты наличными брали в сентябре в Москве - в среднем 507 тыс. руб., Ямало-Ненецком АО - 454 тыс. руб., Санкт-Петербурге - 429 тыс. руб., Московской области - 422 тыс. руб. и Ханты-Мансийском АО - 406 тыс. руб. Самые скромные средние чеки (из топ-30 регионов по объемам выдач) наблюдались в Саратовской области - в среднем 245 тыс. руб.

Отмечается, что самые высокие темпы роста объемов новых выдач кредитов наличными были зафиксированы в Ставропольском крае - рост на 3% к августу 2022 года при снижении количества новых кредитов на 3%. Самое значительное снижение объемов кредитования наличными было в Якутии - на 14% к августу при снижении количества новых кредитов на 18%. В Воронежской области, Санкт-Петербурге и Самарской области объемы кредитования наличными остались на прежнем уровне при снижении количества новых кредитов на 4%, 5%, 7% соответственно. Во всех регионах из топ-30 по объемам выдач средний чек в сентябре вырос по сравнению с августом, а самый высокий прирост за месяц отмечен в Ямало-Ненецком АО - на 8%, самый скромный - в Кемеровской, Саратовской и Иркутской областях - на 2%.