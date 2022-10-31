"Известия": Huawei может покинуть Россию окончательно

Компания прекратила прямые поставки смартфонов в РФ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти с российского рынка. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к разным сотовым операторам, а также на источник в компании - крупном производителе смартфонов.

К тому же Huawei уже не поставляет напрямую в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику, заявил газете источник. Эту информацию подтвердил изданию и другой собеседник.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, технику бренда еще можно приобрести в официальном магазине, но это - только остатки от прежних поставок. Отсутствие ввоза новой техники может привести к закрытию онлайн-магазина. Huawei еще весной перестала поставлять в Россию базовые станции для сотовой связи. К тому же, сотрудников компании перевезли в Узбекистан и Казахстан, и они точно не вернутся в ближайшее время.

PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова на вопросы об остановке поставок и планах бренда покинуть российский рынок сказала "Известиям", что не владеет подобной информацией. Издвние направило вопросы в "М.Видео-Эльдорадо", "Связной", DNS, "МТС", "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2.

Источник издания в компании-партнере китайского бренда рассказал, что в случае ухода Huawei с российского рынка продукцию бренда смогут ввозить в Россию через параллельный импорт, а также через дистрибуторов, которые будут закупать технику у посредников в КНР, а не напрямую у производителя. По данным источника, сейчас Huawei договаривается о поставках смартфонов и техники через посредников.

"Прямые поставки в нынешних условиях - понятие очень сложное", - заявил изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он уточнил, что впервые схему завоза техники в Россию через партнера в КНР придумал Xiaomi и активно использует уже много лет. Китайская компания, по его словам, берет на себя все риски, а сам вендор при этом контролирует все процессы. Стоимость техники при таком способе, считает эксперт, вероятнее всего, останется на прежнем уровне.