Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до нового минимума с февраля 2008 года

Он опустился до 7,1768 за доллар

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 70 пунктов, до 7,1768 за доллар. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

Как следует из статистики центробанка, курс юаня к доллару достиг новой минимальной отметки за 14 с половиной лет - с 14 февраля 2008 года. Ослабление продолжается второй рабочий день подряд.

В пятницу представитель Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности КНР призвал соотечественников отказаться от массовой скупки иностранной валюты в свете падения курса юаня. По его словам, нынешние трудности обусловлены прогнозируемыми факторами, долгосрочные тенденции в экономике Китая не могут измениться. Представитель комитета также отметил, что платежный баланс страны и иностранные инвестиции в ее экономику скоро стабилизируют юань.

В 2020 году в условиях пандемии коронавируса курс национальной валюты снижался несколько месяцев. 29 мая того же года регулятор довел его до минимального значения с февраля 2008 года - 7,1316 юаня за доллар. После этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57. В начале нынешнего года курс юаня к доллару достиг отметки 6,3794 и снизился уже более чем на 12%.