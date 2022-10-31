Арбитражный суд наложил арест на средства российской "дочки" Hyundai

Суд принял такое решение в рамках разбирательства по иску петербургской компании "Стройтехимпорт", организация его подала к "дочке" Hyundai из-за задолженности по оплате строительных работ на заводе двигателей Hyundai Wia

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской наложил арест на средства российского дочернего предприятия южнокорейской фирмы Hyundai в качестве обеспечительной меры после иска со стороны петербургской строительной компании. Сумма арестованных средств составляет около 16 млн рублей, следует из опубликованного на сайте суда определения.

"Руководствуясь статьями 91-93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: наложить арест на денежные средства, принадлежащие акционерному обществу "Хендэ Инжиниринг Рус" <…>, в сумме заявленных исковых требований 15,8 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Решение по наложению ареста было принято в рамках разбирательства по иску петербургской строительной компании "Стройтехимпорт" (СТИ) к ООО "Хендэ Инжиниринг Рус", которое занимается строительством заводской инфраструктуры. Иск на 16 млн рублей к дочернему предприятию Hyundai был подан еще в конце прошлого года из-за задолженности по оплате строительных работ на заводе двигателей Hyundai Wia.

В октябре этого года "Стройтехимпорт" обратился в арбитражный суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер по иску, опасаясь возможного ухода Hyundai с российского рынка. Предприятие сослалось на сообщения в российских и южнокорейских СМИ, а также на сведения об увольнениях на российских заводах автомобильного концерна.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской счел доводы истца обоснованными и наложил арест на часть активов ООО "Хендэ Инжиниринг Рус" в размере суммы иска "Стройтехимпорта".

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте этого года. До остановки производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, - более 200 тыс. автомобилей в год.