Reuters: Маск заверил, что Twitter продолжит соблюдать правила Евросоюза

Предприниматель также согласился в ближайшие недели провести встречу с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном

ТАСС, 31 октября. Американский предприниматель Илон Маск, являющийся новым владельцем компании Twitter и одноименной социальной сети, на прошлой неделе заверил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в том, что соцсеть продолжит работать в соответствии с правилами Евросоюза, которые регулируют онлайн-контент. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По их данным, Маск также согласился в ближайшие недели провести встречу с Бретоном. Точная дата предполагаемой встречи не уточняется.

28 октября Маск заявил, что теперь "птица на свободе". Так он прокомментировал покупку компании Twitter, на логотипе которой изображена птица. В ответ на слова Маска Бретон написал, что "в Европе птица будет летать по правилам" ЕС.