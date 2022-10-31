Уральский турбинный завод реконструирует две станции омской генерирующей компании

Предприятие установит на станциях паровые турбины Т-110 и Т-175, благодаря новым проектам, портфель заказов организации достиг 36 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Уральский турбинный завод (УТЗ) выполнит реконструкцию двух станций "Территориальной генерирующей компании №11 (ТГК-11)" в Омске, установив там новые паровые турбины. Портфель заказов предприятия увеличится до 36 млрд рублей, сообщил в понедельник департамент информационной политики Свердловской области.

"Уральский турбинный завод заключил договоры на реконструкцию двух станций ТГК-11, на которых будут установлены новые паровые турбины Т-110 и Т-175. <…> Благодаря новым проектам, портфель заказов предприятия достиг 36 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2021 году на электростанции в Омске также ввели в эксплуатацию турбину Т-100 с модернизированным УТЗ цилиндром высокого давления. "Это один из первых выполненных в России проектов в рамках государственной программы модернизации электроэнергетики страны", - отметили в департаменте, добавив, что сейчас предприятие модернизирует для этой же станции турбину ПТ-135.

Вместе с модернизацией еще двух энергоустановок для ТГК-11 генерирующие мощности Омска обновятся на треть, указывается в сообщении.

АО "Уральский турбинный завод" - одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. Входит в состав холдинга "Ротек". УТЗ был основан в Екатеринбурге в 1938 году и специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации энергетического оборудования.

АО "ТГК-11" объединяет энергогенерирующие мощности Омской области и является одной из крупнейших теплогенерирующих компаний Сибири. В ее состав входят омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Электрическая мощность компании составляет 1 565,2 МВт, тепловая - 3 669,24 Гкал/ч. Компания принадлежит группе "Интер РАО".