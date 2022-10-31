Производство скота и птицы в Тверской области выросло на 15% с начала года

Объем молочного производства в регионе увеличился на 1,5%

ТВЕРЬ, 31 октября. /ТАСС/. Производство скота и птицы в Тверской области за девять месяцев 2022 года выросло на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 154 тыс. тонн в живом весе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"За девять месяцев текущего года сельскохозяйственные предприятия Тверской области нарастили темпы производства как в молочной, так и в мясной отрасли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство скота и птицы в живом весе увеличилось на 14,9% - до 154 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Объем производства молока в Тверской области увеличился почти на 1,5% с начала года - до 109 тыс. тонн. Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях региона составил 4898 кг, что превышает показатель аналогичного периода на 7,5%.

Наиболее высокие темпы производства продукции по сравнению с 2021 годом на сегодняшний день отмечаются в свиноводстве, где объем производства вырос на 15,3% - до 103,3 тыс. тонн. "Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично, никакие события не должны нарушать ход работы этой отрасли. Для Тверской области - это ключевое направление", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.