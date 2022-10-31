Пользователи в Европе и США сообщают о сбоях в работе Instagram

Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Швейцарии, Франции и США

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Проблемы в работе соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) наблюдаются в понедельник в США и некоторых странах Европы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что 63% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 32% испытывают трудности при входе в аккаунт, еще 6% не могут зайти на сайт. Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Швейцарии, Франции и США.