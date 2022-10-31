СМИ: в Японии введут режим экономии электроэнергии зимой

Власти считают в целом достаточными генерирующие мощности, которые должны обеспечивать резервный объем выработки электроэнергии, при котором генерация превышает потребление минимум на 3%

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует во вторник выступить с призывом к населению страны по возможности экономить электроэнергию в период с декабря по март. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK со ссылкой на источники.

По его данным, власти считают в целом достаточными генерирующие мощности, которые должны обеспечивать резервный объем выработки электроэнергии, при котором генерация превышает потребление минимум на 3%.

Однако при этом власти считают, что в нынешних условиях есть факторы риска, в том числе высокая стоимость энергоресурсов. По этой причине они собираются выступить с призывом об экономии электроэнергии к жителям страны, как это уже было сделано минувшим летом, когда дефицит электроэнергии усугубился аномально жаркой погодой.

Людей просят одеваться дома теплее и выключать ненужный свет, а бизнес - сократить использование кондиционеров и осветительных приборов. По подсчетам экспертов, экономия потребления хотя бы 1% электроэнергии офисами позволит обеспечить резерв для снабжения электричеством 100 тыс. домохозяйств.

Токио обеспокоен также ситуацией с выработкой электроэнергии, поскольку из-за остановки большинства атомных реакторов после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года большая нагрузка легла на устаревшие тепловые электростанции. Некоторые из них также прекратили работу из-за изношенности оборудования.