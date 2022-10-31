Миссия РФ при ООН: ICAO теряет возможности обеспечивать безопасность гражданской авиации

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) стремительно теряет способность заниматься безопасным развитием международной гражданской авиации. Об этом заявил в понедельник первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"В целом все происходящее в последнее время в ICAO свидетельствует о том, что она стремительно теряет свою способность беспристрастно и профессионально заниматься вверенными ей вопросами, а именно безопасным и упорядоченным развитием международной гражданской авиации", - сказал дипломат.