Боррель считает, что зерновая сделка должна быть сохранена

В заявлении главы внешнеполитической службы ЕС говорится, что "Евросоюз и его страны-члены будут продолжать отвечать на глобальный продовольственный кризис и поддерживать своевременные и стабильные поставки украинских сельскохозяйственных продуктов на глобальные рынки"

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Зерновая сделка позволила вывезти с Украины 9,52 млн тонн продовольствия, ЕС будет поддерживать продолжение стабильных поставок зерна из этой страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"Черноморская зерновая инициатива позволила поставить на мировые рынки 9 521 546 тонн зерна и продуктов питания, - сообщил он. - ЕС осуждает ее приостановку Россией и призывает РФ пересмотреть свое решение и немедленно вернуться к ее реализации".

"Евросоюз и его страны-члены будут продолжать отвечать на глобальный продовольственный кризис и поддерживать своевременные и стабильные поставки украинских сельскохозяйственных продуктов на глобальные рынки".

Он также призвал продлить зерновую сделку после официального срока ее завершения 19 ноября.

В своем заявлении Боррель в очередной раз выступил с обвинениями в адрес России в том, что она якобы "одна несет ответственность за возникновение глобального продовольственного кризиса".

Ранее в понедельник представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что ЕС намерен значительно нарастить свои усилия по активизации сухопутного и речного вывоза в ЕС зерна и других аграрных продуктов с Украины и поставок в эту страну "гуманитарных грузов, горючего и других средств".

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".