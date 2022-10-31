Минфин США разъяснил временные рамки применения "потолка цен" к российской нефти

Американские компании, предоставляющие услуги по транспортировке нефти, могут продолжать оказывать их применительно к российской нефти, подпадающей под перечисленные условия, даже если она будет закуплена по цене, которая будет выше установленного потолка

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США опубликовало в понедельник разъяснение о том, что политика "потолка цен" на российскую нефть не касается той продукции, которая была погружена на суда до 5 декабря 2022 года в том случае, если она будет выгружена до 19 января 2023 года.

"Нефть из Российской Федерации, погруженная на судно в порту отправления до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск - прим. ТАСС) 5 декабря 2022 года и выгруженная в порту назначения до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск - прим. ТАСС) 19 января 2023 года, не подпадает под потолок цен", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что американские компании, предоставляющие услуги по транспортировке нефти, могут продолжать оказывать их применительно к российской нефти, подпадающей под перечисленные условия, даже если она будет закуплена по цене, которая будет выше установленного потолка.

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе чуть больше 60 долларов за баррель. Согласно изложенной руководителем американского финансового ведомства информации, Запад пытается "сдержать в максимально возможной степени рост цен на энергоносители, на продовольствие" в условиях нынешних глобальных потрясений и одновременно ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, чтобы подорвать способности Москвы по ведению специальной военной операции на Украине.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 1 сентября сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал "полным абсурдом" предложения о введении ограничений на цену российской нефти.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", также заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.