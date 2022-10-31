Путин отметил, что Россия только приостановила участие в зерновой сделке

РФ не говорит о прекращении сделки, подчеркнул глава государства

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Решение РФ по приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора, заявил журналистам в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора", - сказал президент.

Путин отметил, что пока не видел в окончательном виде заявление министерства обороны о приостановке участия в зерновой сделке. "Но примерно знаю. Министр обороны нашел возможность мне сегодня в ходе дня доложить свою позицию. Я с ней согласился. Он справедливо говорит: они угрозу создают и для наших кораблей, и для гражданских судов. А мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов", - сообщил президент.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем", - обратил внимание Путин. Он напомнил, что одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН и сотрудники международной организации принимают активное участие в ней.

"За что мы им благодарны, безусловно. Но пусть тогда они проведут работу с Украиной. Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет", - сказал Путин.

По его словам, Минобороны России правильно ставит вопрос о том, чтобы провести дополнительную работу с ООН. "А те, в свою очередь, с Украиной, с тем чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора. Ничего здесь я такого необычного не вижу. Это вопрос согласования позиций, работы и обязательств, в данном случае, со стороны украинских партнеров", - отметил российский лидер.

Российский лидер добавил, что атака на корабли Черноморского флота частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно, что создало угрозу военным и гражданским судам.

"Та безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, - а надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их, конечно, за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки, - но эти беспилотники, и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются", - указал Путин.

Россия обязалась обеспечить эту безопасность, акцентировал внимание он.

"Но если, вы меня извините за простоту выражения, если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы", - заметил президент РФ.

Интересы беднейших стран

По его словам, РФ пошла на зерновую сделку в интересах беднейших стран, однако туда попадает только 3-4% зерна, поставляемого в рамках соглашения.

"Весь этот процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран. И мы на это пошли именно в интересах беднейших стран. Я данных последних часов и последних дней не помню, но в целом это выглядит так, что 34% зерна попадает в Турцию, 35%, чуть побольше, - в страны Евросоюза. И только 3-4%, по данным Минсельхоза, может быть, иногда бывало чуть побольше, до 5%, чуть колеблется цифра <...> шло в пользу так называемых беднейших стран по классификации ООН", - сказал Путин.

"Ну послушайте, разве для этого мы все делали?" - выразил недоумение президент РФ. Он также отметил, что транспортный коридор, который был создан в результате реализации зерновой сделки, был использован для атаки на корабли Черноморского флота.