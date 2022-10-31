СМИ: Маск поручил разработчикам Twitter вернуть видеосервис Vine

По данным портала Axios, разработчики получили задание изучить код приложения

ТАСС, 31 октября. Предприниматель Илон Маск, являющийся новым владельцем компании Twitter и одноименной социальной сети, поручил сотрудникам перезапустить приложение Vine, которое позволяло загружать короткие видео и прекратило работу в 2016 году. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, разработчики получили задание изучить код приложения, который не менялся с момента закрытия. Источники Axios также сообщили, что Маск изучал возможность перезапуска Vine в течение нескольких месяцев перед покупкой Twitter. Отмечается, что работа приложения может возобновиться к концу года.

В воскресенье Маск опубликовал на своей странице опрос о том, стоит ли вернуть приложение Vine. По состоянию на 22:50 мск понедельника за возобновление работы сервиса выступили более 69% проголосовавших.

Vine позволял создавать видеоролики длительностью шесть секунд. В 2012 году он был приобретен компанией Twitter, однако четыре года спустя она объявила, что закрывает сервис и отключает возможность загружать новые видео. При этом архив старых роликов и аккаунтов до сих пор доступен на сайте Vine, просмотреть их может любой желающий.