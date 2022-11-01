В России начинается новый этап по маркировке упакованной воды

Предприятия торговли уже готовы к новому этапу, сообщила ведущий эксперт Ассоциации компаний розничной торговли в вопросах внедрения маркировки Лариса Кузнецова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новый этап цифровой маркировки упакованной воды начинается в России с 1 ноября 2022 года. В частности, стало обязательным подключение к электронному документообороту, говорится в сообщении оператора системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"С сегодняшнего дня все участники оборота упакованной воды должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции и передавать сведения в систему маркировки", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, слова которого приводятся в сообщении, благодаря старту нового этапа маркировки будет реализована прослеживаемость движения товаров от производителя до продавца, важно лишь настроить программное обеспечение и зарегистрироваться в "Честном знаке".

"Мы видим, что подавляющая часть дистрибьюторов уже подключена к инструментам ЭДО (электронный документооборот - прим. ТАСС), зарегистрирована в системе маркировки и успешно торгует маркированной продукцией в своих торговых точках, сбоев бизнес-процессов у них не фиксируется. У бизнеса, который еще не подготовил свои процессы к 1 ноября, но хочет продолжить продавать упакованную воду, останется возможность настроить необходимые процессы. Для того, чтобы представители малого бизнеса не несли дополнительных затрат, разработан бесплатный сервис электронного документооборота "ЭДО.Лайт", а для удобства проверки маркированных товаров и других операций с системой существует бесплатное мобильное приложение "Честный знак.Бизнес", - сказал Волков.

Позиция ретейла

Предприятия торговли уже готовы к новому этапу, сообщила ТАСС ведущий эксперт Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в вопросах внедрения маркировки Лариса Кузнецова. По ее словам, компании провели работу со своими контрагентами, и по некоторым компаниям уже 95% товаров оборачивается в соответствии с новыми требованиями.

Она отметила, что компании сферы ретейла смогли подготовиться благодаря запуску с 1 сентября 2022 года аналогичного этапа по молочной продукции. "За это время компании выстроили все процессы и отработали ошибки. Поэтому у компаний, которые уже работают с маркированной молочной продукцией, проблем с запуском требований по воде не возникнет", - заключила эксперт АКОРТ.

Позиция бизнеса

Производители, как и их контрагенты, готовы к новому этапу маркировки упакованной воды - передаче сведений через электронный документооборот. Так, полную готовность к 1 ноября подтвердили в компании "Шишкин лес".

"Протестировали с компаниями обмен документами и уже работаем в штатном режиме. Мы заботимся о наших партнерах и заранее проинформировали их о том, как нужно работать до и после 1 ноября, разъяснили технические аспекты будущей работы. Наша продукция продолжает поступать во все магазины. Потребители также могут приобретать нашу воду под бредом "Шишкин лес" с маркировкой Честный знак", - сообщил IT-руководитель компании Арам Айвазян.

Согласны с ним и на Очерском заводе напитков. "В настоящее время на Очерском заводе напитков успешно внедрена маркировка на все торговые марки питьевой "Светлый родник" и минеральной воды "Медвежий ключ", "Боровая" и Karat. После внедрения маркировки наше производство увеличилось на 10%, планируем и дальше наращивать объемы производства. Процессы отрабатываются в рабочем режиме, наши контрагенты готовы, и продукция будет реализовываться, как и прежде", - прокомментировал инженер по системе менеджмента качества "Очерского завода напитков" Денис Лоханин.

О полной готовности к новому этапу маркировки заявили также на Заводе розлива минеральной воды "Омский". "Мы подписали договор с оператором ЭДО, отрегулировали работу с партнерами. Вода реализуется, как и прежде, в магазинах Омской области, Тюмени, Сургуте и других городах и регионах", - сообщил руководитель отдела продаж компании Игорь Тарасов.

"Предприятие производит широкий ассортимент продукции как для оптовых покупателей, так и для наших партнеров - производителей воды. В день мы отгружаем в среднем 70 тысяч литров кавказской бутилированной воды ледникового происхождения. Нашими крупными клиентами являются Москва, Краснодарский край и другие регионы, география поставок весьма обширная. Наше предприятие заранее подготовилось к новому этапу маркировки. Процесс с дистрибьюторами проработан. Вода поступает на склады", - сообщил генеральный директор "Аква Сфера" Александр Ризюк.

О цифровой маркировке

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для прочих категорий питьевой воды.

В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на молочную продукцию, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.