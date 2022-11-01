"Газпром" возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes

В тройку лидеров рейтинга вошли также Сбербанк и "Роснефть"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Журнал Forbes составил рейтинг самых прибыльных компаний России в 2021 году, основываясь на оценке чистой прибыли, полученной компаниями в 2020 и 2021 годах. Первое место в нем занял "Газпром", который заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года.

В тройку лидеров рейтинга вошли также Сбербанк с чистой прибылью 1 245,9 млрд рублей и одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - "Роснефть", прибыль которой составила 1 012 млрд рублей.

Пятерку лидеров замкнули нефтегазовая компания "Лукойл" (775,5 млрд рублей) и нефтяная компания "Сургутнефтегаз" (513,2 млрд рублей).

Далее в списке самых прибыльных компаний России следуют "Норильский никель" (512,9 млрд рублей), Новатэк (451,6 млрд рублей), НЛМК (371,7 млрд рублей), "Ямал СПГ" (354,7 млрд рублей) и ВТБ (327,4 млрд рублей).