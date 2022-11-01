Японский бизнесмен заявил, что страна не сможет выжить без российских энергоресурсов

Невозможно обрезать связи с Москвой из-за санкций, отметил глава ITOCHU Масахиро Окафудзи

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Зависимость Японии от импорта энергоносителей означает, что она не сможет выжить, не продолжив покупать нефть и газ у России. Такое мнение в интервью газете Financial Times, выдержки из которого приводятся во вторник, выразил глава ITOCHU, входящего в пятерку японских торговых домов и являющегося акционером проекта "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи.

"В отличие от Европы и США Япония практически полностью зависит от импортной энергии, так что невозможно обрезать связи с Россией из-за санкций. В реальности мы не сможем выжить, если не продолжим импортировать из России, даже если объемы [импорта] снизятся", - отметил он.

Окафудзи также негативно высказался о тренде давления на частные компании в угоду геополитики и тенденции к блоковости на рынке энергоносителей, когда страны-союзники действуют в рамках единой цепи поставок, стараясь огородиться от геополитических рисков. "Это неизбежно, но, если такие тренды продолжатся, они сократят инвестиционные аппетиты компаний, а также их возможности создавать инновационные технологии и конкурировать. Все это негативно для мировой экономики", - пояснил глава торгового дома.

Ранее в понедельник ведущая деловая газета Японии Nikkei сообщила, что правительство Японии приняло решение сохранить участие в проекте "Сахалин-1", который Москва решила перевести в российскую юрисдикцию. Отмечалось, что решение было принято в интересах энергетической безопасности и стабильных поставок нефти, 95% которой Япония получает с Ближнего Востока. Токио, как неоднократно отмечали ранее японские власти, хочет обеспечить диверсификацию поставок ресурсов. Вместе с тем с "Сахалина-1" в настоящее время Япония нефть не импортирует. Японская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Сахалин-1", как и "Сахалин-2", где японские компании Mitsui и Mitsubishi после аналогичного решения РФ сохранили свою долю, крайне важны для энергобезопасности Японии.

Япония получает из России 8,8% используемого СПГ, практически весь он идет с "Сахалина-2". На российскую нефть приходится порядка 4% от всей импортируемой Японией нефти.

О проекте "Сахалин-1"

Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал указ о создании нового российского оператора "Сахалин-1", который получит все имущество проекта. Его иностранные участники должны в течение месяца представить правительству РФ уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале "Сахалина-1" в соответствии с их прежней схемой распределения.

Доля прежнего оператора проекта Exxon Neftegaz, дочерней компании американской корпорации ExxonMobil составляла 30%. В марте он заявил о решении выйти из "Сахалина-1" на фоне событий вокруг Украины. В "Сахалине-1" участвуют также "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%).