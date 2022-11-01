В Японии попросили компанию Sodeco сохранить участие в проекте "Сахалин-1"

Министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура также в очередной раз подчеркнул важность проекта для энергетической безопасности Японии

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено сохранить участие в проекте "Сахалин-1", который Москва решила перевести в российскую юрисдикцию. Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, соответствующую просьбу власти передали японской компании Sodeco, которая имеет в проекте долю 30%.

"После изучения деталей указа президента России и сопутствующих процедур мы подтвердили свое намерение сохранить участие в проекте "Сахалин-1". В этой связи я провел встречу с руководством компании Sodeco и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос в положительном ключе", - сказал он. Министр также в очередной раз подчеркнул важность проекта для энергетической безопасности Японии.

Японский консорциум Sodeco имеет в проекте долю 30%. Главным акционером Sodeco, членами которого являются частные компании Japex, ITOCHU, Marubeni, Inpex, выступает правительство Японии. До 95% нефти в Японию сейчас поступает с Ближнего Востока. Вместе с тем, с "Сахалина-1" в настоящее время Япония нефть не импортирует.

Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал указ о создании нового российского оператора "Сахалин-1", который получит все имущество проекта. Его иностранные участники должны в течение месяца представить правительству РФ уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале "Сахалина-1" в соответствии с их прежней схемой распределения.

Доля прежнего оператора проекта Exxon Neftegaz, дочерней компании американской корпорации ExxonMobil составляла 30%. В марте он заявил о решении выйти из "Сахалина-1" на фоне событий вокруг Украины. В "Сахалине-1" участвуют также "Роснефть" (20%), Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%).

Ранее в этом году после передачи управления нефтегазовым проектом "Сахалин-2" российскому ООО японские компании Mitsui и Mitsubishi, которые владеют долями 12,5% и 10% соответственно, сохранили свое участие в нем.