Около половины из оставшихся сотрудников ЗАЭС уже устроились в эксплуатирующую компанию РФ

Порядка 2,3 тыс. человек заключили договоры, отметил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Около половины из нынешних сотрудников Запорожской АЭС подписали договоры о сотрудничестве с российской эксплуатирующей компанией. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"На сегодняшний день порядка 2,3 тыс. человек заключили договоры. До начала спецоперации на станции было около 11 тыс. сотрудников, но на текущий момент осталось максимум тысяч пять", - сказал он.

Карчаа сообщил, что зарплата персоналу будет увеличена в среднем на 30%, все необходимые условия созданы. Он подчеркнул, что среди подписавших бумаги "достаточное количество специалистов, представляющих достаточно высокий уровень". "Это не просто инженерно-технический состав, это руководители, специалисты уникальных квалификаций, связанных с обеспечением ядерной безопасности", - пояснил советник гендиректора.

По данным Карчаа, нехватки в персонале станции на данный момент не наблюдается. "У нас резерв сотрудников по уникальным специализациям составляет на сегодняшний день 1,5 тыс. человек", - пояснил он.

При этом Карчаа добавил, что среди сотрудников штата обнаружены нетипичные позиции для атомной станции такие, как ландшафтный дизайнер, рыбовод и озеленитель. "Тем не менее мы их всех оставляем, даже сборщиков грибов третьего разряда, чтобы не добавить людям к без того уже стрессовому состоянию еще проблем", - пояснил собеседник агентства.

Советник гендиректора концерна уточнил, что сотрудникам на раздумья дано время до 30 ноября, у специалистов, которые отвечают за обеспечение ядерной безопасности, срок сокращен - они должны принять решение до 10-15 ноября. По его словам, не подписавшие договор сотрудники пока продолжают работать. "Мы все это время проводим разъяснительную работу, буквально на пальцах разъясняем наши намерения, планы, подходы, демонстрируем наше отношение к людям и персоналу. <...> Мы разъясняем людям, что никаких репрессий, препятствий в случае их несогласия заключить трудовые отношения с эксплуатирующей организацией не будет - это не наш стиль, не наши методы", - отметил Карчаа, подчеркивая, что украинская сторона активно угрожает сотрудникам станции статьей о коллаборационизм.

О станции

ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. 5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС. Он также поручил создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", за которым будет закреплено имущество станции. 14 октября глава Энергодара Александр Волга сообщил ТАСС, что Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.