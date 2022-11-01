Более 10% японских компаний покинули российский рынок в 2022 году

Из 168 компаний, которые вели свою деятельность в стране, объявили об окончательномv уходе с рынка 18, отметили эксперты статистического центра Teikoku Databank

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Процесс ухода японского бизнеса из России ускорился в сентябре и октябре, к настоящему времени доля ушедших с российского рынка компаний достигла 11%. К такому выводу пришли эксперты статистического центра Teikoku Databank в опубликованном во вторник докладе.

Согласно проведенному исследованию, по состоянию на 25 октября из 168 компаний, которые вели свою деятельность в РФ, объявили об окончательномv уходе с рынка 18. При этом только в сентябре и октябре это число увеличилось на 10. Среди них автомобильный гигант Nissan Motor, который ранее одобрил продажу своих российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ".

В общей сложности начиная с февраля о своем уходе из России или приостановке деятельности объявили 75 из 168 японских компаний. Этот показатель практически не меняется с июня. Вместе с тем среди тех, кто приостановил ведение бизнеса из-за неопределенности ситуации вокруг Украины, начала нарастать тенденция к полному уходу с российского рынка и продаже активов, отмечает Teikoku Databank.

Эксперты статистического центра также сравнили данные по японским компаниям с другими иностранными фирмами и пришли к выводу, что Япония среди других развитых стран находится на предпоследнем месте по показателям ушедшего из России бизнеса. Она расположилась между Францией (13% ушедших компаний) и Италией (5%). Лидирует в этом списке Норвегия с долей 56% и Великобритания (47%).