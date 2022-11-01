Бахрейн и Израиль рассчитывают до конца года заключить соглашение о свободной торговле

Документ позволит расширить коммерческий потенциал и инвестиционные возможности для представителей частного сектора обеих стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Бахрейн и Израиль планируют до конца года заключить соглашение о свободной торговле. Об этом в понедельник заявил министр промышленности и торговли Бахрейна Зайед бен Рашид аз-Заяни.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что соглашение о свободной торговле [между Бахрейном и Израилем] будет подписано в конце года. Оно позволит расширить коммерческий потенциал и инвестиционные возможности для представителей частного сектора обеих стран", - сказал аз-Заяни в интервью израильскому телеканалу I24NEWS.

Израильская сторона также рассчитывает заключить соглашение до конца года, сообщил в понедельник агентству Reuters представитель министерства экономики и промышленности Израиля. По его словам, ведомство направит в Манаму правительственную делегацию, "чтобы завершить переговоры как можно скорее".

В мае Израиль подписал соглашение о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. По данным газеты The Jerusalem Post, в результате подписания соглашения таможенные пошлины между двумя странами будут отменены на 96% товаров, включая продукты питания, косметику, медицинское оборудование и лекарственные препараты. Это первая подобная договоренность между еврейским государством и арабской страной.

"Авраамовы соглашения"

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США подписал документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. В марте 2022 года в пустыне Негев в Израиле состоялся "Негевский саммит" с участием глав МИД четырех арабских стран - Египта, ОАЭ, Марокко и Бахрейна. В июне того же года в столице Бахрейна Манаме состоялось первое заседание руководящего комитета, в ходе которого было условлено о создании регионального механизма "Негевского форума".