На Дальнем Востоке товарооборот с КНР в 2022 году увеличился на 26%

Он составил почти 57% от общего числа

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Товарооборот с КНР увеличился на Дальнем Востоке в 2022 году на 26% по сравнению с прошлым годом. В этом году он составил почти 57% от общего числа, сообщил на форуме экспортного потенциала Приморья начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

"Товарооборот с Китаем по сравнению с прошлым годом у нас увеличился на 26%, с Южной Кореей - почти на 14%, с Вьетнамом - в 1,6 раза, с Арабскими Эмиратами - в 3,7 раза. А с Японией сократился в 1,8 раза", - сказал он.

Ладыгин также уточнил, что в Дальневосточном Федеральном округе действует 58 пунктов пропуска. Именно через них ввозятся и вывозятся все товары. Наиболее крупные морские и сухопутные пункты пропуска на границе с КНР находятся в Приморском крае - это порты Владивостока, порт Восточный в Находке, автомобильный пункт Пограничный Полтавка в поселке Краскино и железнодорожный пограничный пункт.

В 2022 году через пункты пропуска в Приморье перемещено 98% импортных грузов и 50% экспортных.