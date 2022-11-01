Хиллари Клинтон через суд требует взыскать с Трампа $1 млн

Экс-госсекретарь считает, что бизнесмен необоснованно подал на нее и других лиц в суд

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Группа демократов во главе экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон направила в суд Южного округа штата Флорида ходатайство о взыскании с бывшего президента Дональда Трампа более $1 млн за то, что он необоснованно подал на нее и других лиц в суд, обвинив их в попытке опорочить его в ходе предвыборной кампании 2016 года. Соответствующий документ был размещен в понедельник в базе суда.

"Суд не должен поощрять злоупотребление своими ресурсами или позволять ответчикам нести издержки <...> из-за политических уловок истца, - говорится в ходатайстве. - Ответчики требуют, чтобы суд ввел санкции в отношении истца и его представителей за юридические и другие издержки, которые суд сочтет обоснованными".

Возмещения издержек требуют 12 человек, включая россиянина Игоря Данченко, который ранее в этом месяце был признан невиновным в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США просит возместить ей $176 тыс., Данченко - $23,7 тыс.

Трамп подал в суд на Клинтон, которая баллотировалась в президенты США от Демократической партии в 2016 году, в марте этого года, обвинив ее и других лиц в заговоре с целью распространения ложных сведений о его связях с Россией во время предвыборной гонки. В июне Трамп включил в иск материалы закрытого дела спецпрокурора США Джона Дарема в отношении связанного с Демократической партией юриста Майкла Сассмана. В сентябре окружной судья Дональд Миддлбрукс отклонил иск, однако представители Трампа опротестовали данное решение.