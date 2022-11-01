Цена газа в Европе за октябрь упала до $1 246 за 1 тыс. куб. м

Стоимость снизилась более чем на треть по отношению к показателю на конец сентября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе по итогам октября 2022 года снизилась более чем на треть по отношению к показателю на конец сентября и составила около $1 246 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о ноябрьском и декабрьском фьючерсах и расчеты ТАСС. Одним из основных факторов снижения стала аномально теплая погода в регионе, которая откладывает старт отопительного сезона.

Если 30 сентября фьючерсы на газ завершили торги на отметке около $1 884 за 1 тыс. куб. м, то 31 октября торги закрылись на уровне $1 246, что на 34% ниже по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца.

Средняя цена газа в Европе в октябре составила около $1 382 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре - $2 090.

Причины снижения цены

Одной из главных причин такого снижения стало приближение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) европейских стран к максимуму. По данным Gas Infrastructure Europe на 30 октября, ПХГ Европы заполнены на 94,34%. Это на 5,33 процентного пункта (п.п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится около 102 млрд куб. м газа, максимальная же вместительность европейских газовых хранилищ составляет 107,7 млрд куб. м.

Достичь высокой заполненности подземных хранилищ газа удалось за счет увеличения поставок от альтернативных России поставщиков и сокращения потребления газа в промышленности.

Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. При этом "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода.

Поддержку европейским странам оказала и погода - октябрь выдался необычайно теплым, что стало причиной задержки старта отопительного сезона. Сейчас в Европе наблюдается переизбыток газа, поскольку накопление значительных поставок СПГ совпало с необычно теплой погодой.

Также в октябре в ЕС значительно выросла средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии - до около 18% по сравнению с 13,5% в сентябре. Ее рост приводит к меньшему использованию газа для бытовых нужд и в промышленности, что, в свою очередь, повышает темпы создания запасов.