В Крыму заявили, что не планируют оставлять в собственности национализируемые предприятия

По словам главы Госсовета республики Владимира Константинова, это связано с необходимостью решать социальные вопросы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма не планируют оставлять в собственности республики имущество иностранных граждан, которое будет национализировано на полуострове. Это связано с необходимостью решать социальные вопросы, сообщил журналистам глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Я убежден, что государство не должно заниматься вложениями в какие-либо предприятия. У нас полно своих проблем, у государства, у нашей республики. У нас есть куда тратить деньги, например, на социальные вопросы. Лучше передать на выгодных условиях собственникам, которые в этом разбираются, с учетом того, что будут сохранены рабочие места, будут платежи в бюджет", - сказал Константинов.

Он добавил, что государство может взять в собственность предприятие в качестве вынужденной или временной меры. В то время как частные лица являются активными участниками рынка и смогут эффективнее развивать предприятия.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что во вторник подпишет документ о передаче в собственность республики имущества "Руслайн Ко", бахчисарайского комбината "Стройиндустрия" и судостроительного завода "Залив".