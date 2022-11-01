Хайнань в III квартале нарастил товарооборот сельхозтоваров до рекордных $1,5 млрд

Поставлен новый исторический рекорд, отметила глава регионального управления сельского хозяйства и деревни Хэ Цюнмэй

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Товарооборот аграрной продукции провинции Хайнань в январе - сентябре увеличился на 58,8%, до рекордных 10,75 млрд юаней (примерно $1,5 млрд). Об этом сообщила глава регионального управления сельского хозяйства и деревни Хэ Цюнмэй.

"По динамике Хайнань оказался в лидерах среди прочих административно-территориальных единиц Китая, поставив новый исторический рекорд", - подчеркнула она на пресс-конференции.

Чиновница указала на важность развития цепочек поставок, что позволит провинции повышать конкурентоспособность на внешних рынках. Кроме того, по словам Хэ Цюнмэй, для успешного реагирования на всевозможные усиливающиеся вызовы Хайнань должен не только наращивать масштабы производства сельхозтоваров, но и повышать стандарты, продолжать формировать всемирно признанные аграрные бренды.

"Необходимо сфокусироваться на создании транзитной базы, которая сможет привлекать животноводческие и растительные ресурсы со всего мира", - добавила глава управления. По ее словам, благодаря правительственной поддержке расположенные на острове лаборатории успешно содействуют развитию современного тропического сельского хозяйства.

Как отметила Хэ Цюнмэй, при выполнении перечисленных задач Хайнань получает возможность поставлять на рынки все более широкий перечень высококачественной продукции. "В соответствии со стратегией Хайнаньского порта свободной торговли мы развиваем аграрный сектор, ориентированный на внешние рынки", - подытожила Хэ Цюнмэй.