Эксперты выяснили, что каждый четвертый банкомат в России может быть взломан

В RTM Group причиной низкой безопасности банкоматов от взломов назвали повышенное внимание к их физической защите и обеспечению сетевой безопасности в ущерб защите операционной системы и чувствительной сигнализации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники могут извлечь наличность из трети банкоматов в России, в целом каждый четвертый такой аппарат может быть взломан. Об этом сообщается в исследовании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в IT, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Эксперты компании RTM Group провели исследование безопасности различных моделей устройств дистанционного банковского обслуживания (банкоматов). Выяснилось, что каждый четвертый российский банкомат может быть взломан", - сообщается в исследовании.

К примеру, каждый второй из исследованных банкоматов позволяет получить доступ внутрь корпуса без срабатывания сигнализации, отмечается в исследовании. Еще 30% банкоматов в стране подвержены махинациям, с помощью которых мошенники могут запустить выдачу всех наличных денежных средств или активировать вредоносное ПО, которое позволяет похитить данные клиентов - например вводимые пин-коды от карт.

Причиной низкой безопасности банкоматов от взломов является повышенное внимание к их физической защите и обеспечению сетевой безопасности в ущерб защите операционной системы и чувствительной сигнализации, отмечается в исследовании.

"Важно отметить, что ни одна из известных нам систем, работающих в составе банкоматов, не прошла сертификацию ФСТЭК или оценку соответствия ОУД4, как того требует Центробанк. Таким образом, банки заботятся больше о сохранности наличных денежных средств, чем о деньгах клиентов", - пояснили в пресс-службе.

Эксперты рекомендуют использовать только банкоматы, установленные в местах с оживленным трафиком, а еще лучше - в отделениях банков. Банкам также советуют уделять больше внимания безопасности персональных данных своих клиентов, которые могут быть похищены из банкоматов.

Об исследовании

Специалисты RTM Group проанализировали 12 вариантов исполнения технических устройств, которые различаются по следующим параметрам: тип корпуса; наличие и прочность сейфа для денег; способ организации сигнализации; способ контроля программного обеспечения; способ взаимодействия с периферийным оборудованием - клавиатура, картридер, купюроприемник. На данные типы устройств приходится более половины банкоматов в РФ и СНГ, то есть около 100 тысяч устройств.