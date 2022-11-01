Эксперт спрогнозировал возможное плановое повышение ипотечных ставок в России до февраля

Однако, по мнению эксперта компании "Русипотека" Сергея Гордейко, резких скачков не ожидается

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Тренд на плавное повышение ставок по ипотеке в России может продлиться около полугода, до февраля 2023 года. Однако резких скачков не ожидается, считает главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

"Опыт показывает, что, если у нас начинается какой-то тренд, то он не разворачивается за один-два месяца, обычно он длится около полугода. Поэтому, по моему мнению, начавшийся тренд повышения ставок не сменится на тренд их снижения до февраля. Плавное повышение будет идти достаточно долго, но без всплесков, если не будет экстраординарного поведения регулятора", - сказал ТАСС Гордейко.

Он отметил, что средневзвешенная рыночная ставка по ипотеке сегодня установилась на уровне чуть более 11%. Резкий рост ставок по одному процентному пункту в месяц эксперт назвал маловероятным. По его мнению, возможен рост до 12%, что не станет критичным для заемщиков с психологической точки зрения. Решение о продлении или завершении программы льготной ипотеки на новостройки после 31 декабря 2022 года не повлияет на рыночную ситуацию, считает собеседник агентства.

Гордейко пояснил, что в течение лета была потеряна прямая связь между ключевой ставкой и ставками кредитования. После того, как Центробанк 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, реакции банков не последовало, а затем, напротив, началось постепенное повышение ипотечных ставок. "Это связано с тем, что для банков выросла неопределенность, так называемый процентный риск, потому что они не могут просчитать стоимость ресурсов. Кроме того, все банки стали закладывать в ставку риски заемщиков и риски реализации недвижимости, так как недвижимость расти в цене практически перестала", - отметил собеседник агентства.

Согласно данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по выданным в сентябре 2022 года ипотечным кредитам, включая льготные программы, увеличилась на 0,04 процентного пункта - до 6,71%. По информации ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка в 20 крупнейших банках России по рыночным продуктам на 25 сентября составляла 10,04% на первичном рынке и 10,19% на вторичном. К 23 октября ставки выросли до 10,63% на новостройки и до 10,74% на готовые квартиры.

После резкого повышения ключевой ставки в марте Банк России принимал решение понижать ставку на каждом заседании совета директоров, начиная с апреля. На заседании 16 сентября регулятор понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых, а на заседании 28 октября оставил ее без изменения.