Более 90% опрошенных россиян хотят сохранить траты в "Черную пятницу" на уровне 2021 года

Около 70% респондентов тратили в 2021 году до 5 тыс. рублей, говорится в исследовании "М.Видео-Эльдорадо"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 90% потребителей в России планируют сохранить траты в ходе распродажи "Черная пятница" на уровне прошлого года. Об этом говорится в исследовании ретейлера "М.Видео-Эльдорадо", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" выяснила, что про распродажу "Черная пятница" знают 93% российских покупателей, а 36% в рамках этой акции хотя бы раз приобретали технику. 61% опрошенных точно планируют совершить покупки и в этом году или рассматривают такую возможность, при этом более 90% участников исследования планирует сохранить траты на уровне прошлого года", - говорится в тексте исследования.

Около 70% опрошенных тратили в 2021 году до 5 тыс. рублей, более 5 тыс. - 30%, из них от 5 до 10 тыс. - 15%, от 10 до 20 тыс. - 10%, от 20 до 50 - 3%, более 50 тыс. - 1%, и еще 1% - более 100 тыс. рублей, добавляется в материале.

Что хотят купить

Самыми желанными товарами из техники в "Черную пятницу" являются смартфоны, ноутбуки, носимые устройства, техника для дома и кухни, что пользуется спросом и в качестве подарков. В период осенних распродаж почти 40% опрошенных планирует совершать спонтанные покупки и внимательно сравнивать цены. Каждый третий опрошенный выбирает технику для себя, а около 20% уже планирует подарки. Товары для близких и обустройства дома приобретает почти треть. Мужчин больше всего привлекают электроника, ноутбуки и телевизоры, в то время как женщин чаще интересует выгодная покупка техники для кухни и аксессуаров для красоты и здоровья. 28% россиян ждут скидки на уже выбранные товары, еще 13% хотят сэкономить в определенных магазинах.

По мнению россиян, предновогодняя распродажа (24%) и "Черная пятница" (22%) - самые привлекательные акции за год. Регулярно за выгодными предложениями следят женщины (41% опрошенных), тогда как три четверти мужчин ждут крупных поводов для покупки интересующих товаров. Треть опрошенных (32%) убеждена, что, несмотря на уход ряда брендов из России и изменение в цепочках поставок, акция будет такой же, как и в прошлом году. Каждый десятый считает, что акция станет интереснее из-за появления новых брендов или увеличения количества выгодных предложений. Около 6% полагает, что увеличится размер скидок, отмечается в исследовании.

О "Черной пятнице"

"Черная пятница" считается главной распродажей в году и проходит 26 ноября, однако ретейлеры нередко проводят несколько "волн" распродажи в ноябре. Так, "М.Видео-Эльдорадо" начинает "Черную пятницу" с 1 ноября, она разделится на три этапа.

"Первые на российском рынке распродажи в "Черную пятницу" проводили всего несколько компаний и ограниченное количество дней. Потом было несколько лет борьбы за товарный знак "Черная пятница", теперь, благодаря АКИТ, это название принадлежит всему рынку, а сама акция получила очень широкое распространение и охват. В зависимости от потребительских запросов ретейлеры устанавливают свои сроки распродаж, что безусловно плюс для покупателей - есть больше времени для выбора лучшего товара и предложения по цене", - прокомментировал ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

По данным АКИТ, за три дня акции "Черная пятница" (26-28 ноября) в 2021 году россияне оформили заказов (без учета возвратов) в интернете на сумму 85,7 млрд рублей (14,8%, или 12,7 млрд рублей из этой суммы приходится на зарубежные площадки). Рост по отношению к 2020 году составил 2,16 раза.

О методике опроса

"М.Видео-Эльдорадо" провела в октябре онлайн-опрос (анкетирование), в котором приняли участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.